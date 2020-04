Sin importar la distancia ni mucho menos las 7 horas de diferencia horaria entre el Perú y Sudáfrica, la enfermera Ofelia Pinto y los otros más de 100 peruanos varados en Johannesburgo siguen atentos los mensajes que el presidente Martín Vizcarra da sobre la emergencia del coronavirus, aunque ven con pesar que rara vez se menciona a los compatriotas en el exterior.

“Solo nos queda recurrir a ustedes, los periodistas, para que nos tomen en cuenta porque nosotros también estamos sufriendo por esto, por la lejanía, por no tener a la familia cerca. Estamos en una situación de abandono”, dijo Pinto a El Comercio a través de WhatsApp poco después del final del mensaje presidencial del lunes, en el que los afectados por el cierre de fronteras tampoco fueron mencionados.

Ofelia es enfermera especialista de centro quirúrgico del hospital Guillermo Almenara. Ella llegó a Sudáfrica el 9 de marzo y su retorno estaba programado para el 20 de ese mes. Había planeado su viaje al milímetro desde el año pasado, aunque en realidad el deseo de conocer África lo tenía hace algún tiempo atrás. Pero ella, como miles de compatriotas en todo el mundo, vio su retorno al Perú frustrado por la pandemia y hoy no tiene otra opción que esperar por noticias a más de 10 mil km de su país.

“Ahora, viendo el mensaje del presidente, la verdad es que pienso que quizás nosotros estamos en la última escala de prioridad. Realmente me siento bastante desmoralizada”, afirma la peruana.

Esta foto del 11 de marzo, cuando aún no regía el confinamiento en Sudáfrica por el coronavirus, muestra a la peruana Ofelia Pinto junto a un grupo de estudiantes en la ciudad de Malelane. (Foto: Ofelia Pinto / Cortesía para El Comercio)

Al igual que Ofelia, Paola Zeballos y sus hijas de 7 y 9 años también fueron por turismo al país africano.

Para esta madre de familia, que mantiene permanente contacto con los 115 compatriotas que integran el grupo de WhatsApp de peruanos varados en el país africano, una de las mayores preocupaciones es el estado de salud de los integrantes del grupo. Sudáfrica tiene 1.353 casos confirmados de COVID-19, incluyendo cinco decesos.

“Hay algunas personas que tiene enfermedades crónicas. Además, mantenernos aquí con fecha indefinida también nos genera una serie de preocupaciones por nuestra salud ante la pandemia. Nosotros estamos guardando confinamiento, pero nuestro lugar es en nuestra casa”, afirma a este Diario.

Además, señala que en el grupo de varados hay otras madres cuyos hijos pequeños están en Lima. También hay personas con diabetes, obesidad, anemia, niños y personas de la tercera edad.

Ofelia, por ejemplo, apunta que requiere medicación. “No estoy en una mala condición de salud, pero sí tomo diariamente una pastilla, Levotiroxina, que me fue bastante difícil conseguir aquí, pero pude hacerlo gracias a un químico farmacéutico que muy amablemente me ayudó”, apunta.

Funcionarios de salubridad sudafricanos realizan pruebas de hisopo a residentes del municipio de Alexandra, a las afueras de Johannesburgo. (Foto: AFP)

Piden la gestión del gobierno

Sin embargo, para ambas peruanas lo más doloroso es ver en primera fila cómo otros gobiernos sí se preocupan por la situación de sus ciudadanos varados en el exterior.

“Lo más frustrante de esta situación es que yo estoy en un hotel donde hay decenas de chilenos, argentinos, cientos de brasileños, también hay colombianos, ecuatorianos y los peruanos vemos cómo las cancillerías de Brasil, de Chile, de Ecuador se mueven por sus ciudadanos”, afirma Zeballos.

Según indican las compatriotas, las cancillerías de Chile y Brasil llegaron a un acuerdo para repatriar a Brasil a ciudadanos de ambos país en un avión de LATAM que partirá de Sudáfrica este miércoles. “Nos han dicho que ese avión tiene una capacidad de 350 pasajeros, pero los peruanos no podemos ingresar al avión porque el presidente de Brasil no quiere tener en su país pasajeros varados cuyas fronteras estén cerradas, como es el caso de Perú”, dice Ofelia.

“La cancillería de Chile se comprometió a no dejar varados a los chilenos en tránsito en Sao Paulo, que es lo que está pidiendo Brasil. Y el gobierno Sudáfrica está dispuesto a dejar que los varados salgan, siempre que sea en un vuelo humanitario. Esta es la gestión que el gobierno de Chile y los de otros países han hecho por sus ciudadanos varados en Sudáfrica. Es lo mínimo que esperamos de nuestro Estado”, dice Zeballos.

“Lo que nos mata es la angustia, la nula gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores. El cero interés, nula empatía y nula solidaridad. Si estar en casa y pasar por esta crisis es difícil, imagínate estar en el exterior y saber que el único impedimento para volver es tu propio gobierno. El gobierno del Perú está optando por la medida más fácil, que es la de dejar a los peruanos donde están”, agrega.

“También somos vulnerables”

Pese a ello, las peruanas destacan que la embajada y el consulado peruanos en Sudáfrica los acompañan dándoles orientación, respondiendo sus mensajes e insistiendo con Lima para que la cancillería evalúe sus casos.

Víctor Rojas, de 65 años, es Médico Otorrinolaringólogo del hospital Guillermo Almenara y decidió utilizar sus vacaciones de este año para conocer Sudáfrica. “He hecho varios viajes de turismo en mis vacaciones correspondientes y esta era la que más espere realizar por la belleza natural única que tiene el lugar”, cuenta a El Comercio.

Hoy, varado en Johannesburgo, cuenta que aunque por el momento está costeando sus gastos de hospedaje y alimentación, los representantes de la cancillería en Sudáfrica le harán llegar un apoyo económico. “Claro que mi deseo mayor es estar ya de retorno a mi país, con mi familia, obviamente tras cumplir la cuarentena correspondiente”, indica.

El peruano Víctor Rojas se encuentra varado en Johannesburgo. Solo sale para realizar compras necesarias. (Foto: Víctor Rojas / Cortesía para El Comercio)

En un mensaje publicado el 26 de marzo en su cuenta de Facebook, la embajada del Perú en Sudáfrica indicaba que suspendía la atención al público “para así enfocarse a la ayuda humanitaria que se le está brindando a los connacionales visitantes varados en Sudáfrica debido al Estado de Emergencia en el Perú”.

“En nuestro caso [peruanos varados en Sudáfrica], hemos recibido permanente apoyo de parte de la embajada y el consulado en Sudáfrica, pero al parecer no nos consideran tanto a nivel de Ministerio de Relaciones Exteriores, pese a la distancia a la que estamos y siendo un grupo manejable para ser trasladado”, indica Rojas.

El peruano apunta también a la responsabilidad que tiene LATAM “de reprogramar el vuelo como humanitario por que nosotros pagamos por el vuelo y ellos lo variaron y cancelaron unilateralmente”.

Paola Zeballos pide al gobierno peruano que no los olvide. “Ante esta crisis nosotros también somos vulnerables. Nuestra salud, nuestras casas, nuestra economía, nuestras familias que nos esperan. Me siento defraudada por mi propio país y me refiero al Estado, al gobierno, a los poderes formales y no formales de nuestra comunidad. Ser testigo de cómo otros países cuidan a sus conciudadanos, y que, por otro lado, tantos miles de peruanos veamos llegar aviones y partir con personas, mientras nosotros seguimos sin respuesta es realmente muy triste”, afirma.

_____________________

¿Qué es el coronavirus?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diferentes afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV).

El coronavirus descubierto recientemente causa la enfermedad infecciosa por coronavirus COVID-19. Ambos fueron detectados luego del brote que se dio en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

El cansancio, la fiebre y la tos seca son los síntomas más comunes de la COVID-19; sin embargo, algunos pacientes pueden presentar congestión nasal, dolores, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

Aunque la mayoría de los pacientes (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial, alrededor de una de cada seis personas que contraen la COVID-19 desarrolla una afección grave y presenta dificultad para respirar.

Para protegerse y evitar la propagación de la enfermedad, la OMS recomienda lavarse las manos con agua y jabón o utilizando un desinfectante a base de alcohol que mata los virus que pueden haber en las manos. Además, se debe mantener una distancia mínima de un metro frente a cualquier persona que estornude o tose, pues si se está demasiado cerca, se puede respirar las gotículas que albergan el virus de la COVID-19.

__________________________

El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido informativo sobre el coronavirus.

_____________________

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus: Muertos en crucero Zaandam, "en la conciencia" de quienes rechazaron atraque, dice pasa