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Personal médico con equipos de protección individual (EPI) traslada el cuerpo de un paciente fallecido en el hospital de Rwampara hacia el cementerio, el 21 de mayo de 2026. (Seros MUYISA / AFP)
Personal médico con equipos de protección individual (EPI) traslada el cuerpo de un paciente fallecido en el hospital de Rwampara hacia el cementerio, el 21 de mayo de 2026. (Seros MUYISA / AFP)
/ SEROS MUYISA
Por Agencia EFE

Al menos tres voluntarios de la Cruz Roja han fallecido en el actual brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC), informó este sábado la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR).

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