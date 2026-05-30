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Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), es recibido después de llegar a Bunia, Ituri, República Democrática del Congo, el 30 de mayo de 2026. (EFE/EPA/STR)
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), es recibido después de llegar a Bunia, Ituri, República Democrática del Congo, el 30 de mayo de 2026. (EFE/EPA/STR)
Por Agencia EFE

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, se mostró en la República Democrática del Congo (RDC), que el país logrará contener con éxito el brote de ébola declarado recientemente.

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