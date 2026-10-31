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Personal de la Cruz Roja de Kenia, provisto de equipo de protección individual (EPI), simula la evacuación de los restos de una víctima del ébola en Nairobi, la capital de Kenia, el 22 de octubre de 2026. (Tony KARUMBA / AFP)
Personal de la Cruz Roja de Kenia, provisto de equipo de protección individual (EPI), simula la evacuación de los restos de una víctima del ébola en Nairobi, la capital de Kenia, el 22 de octubre de 2026. (Tony KARUMBA / AFP)
/ TONY KARUMBA
Por Agencia EFE

Más de 5.000 personas han muerto ya por el brote de ébola declarado el pasado 15 de mayo en el este de la República Democrática del Congo (RDC), pero que se ha extendido a otras provincias del país, informaron las autoridades congoleñas.

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