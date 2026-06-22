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Resumen

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Personal de salud traslada un ataud en medio de un brote de ébola en la República Democrática del Congo, que superó los 1,000 casos. (AFP)
Personal de salud traslada un ataud en medio de un brote de ébola en la República Democrática del Congo, que superó los 1,000 casos. (AFP)
Por Agencia AFP

La República Democrática del Congo (RDC) ya ha registrado más de 1.000 casos de ébola en el actual brote, que causó más de 250 muertes, según cifras oficiales publicadas este lunes.

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