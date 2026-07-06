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La cifra de muertos en la República Democrática del Congo (RDC) por el actual brote de ébola en el este del país asciende ya a 506, confirmó el Gobierno congoleño el 6 de julio de 2026. (Dieudonne Dirole / EFE)
La cifra de muertos en la República Democrática del Congo (RDC) por el actual brote de ébola en el este del país asciende ya a 506, confirmó el Gobierno congoleño el 6 de julio de 2026. (Dieudonne Dirole / EFE)
Por Agencia AFP

El brote de ébola en República Democrática del Congo provocó más de 500 muertos, informó este lunes la Organización Mundial de la Salud (OMS), que citó fuentes oficiales del país africano.

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