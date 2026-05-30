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El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, llega a Bunia, en el este de la República Democrática del Congo, el 30 de mayo de 2026. (Glody MURHABAZI / AFP)
El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, llega a Bunia, en el este de la República Democrática del Congo, el 30 de mayo de 2026. (Glody MURHABAZI / AFP)
/ GLODY MURHABAZI
Por Agencia AFP

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, llegó este sábado a Bunia, capital de la provincia de Ituri, epicentro de un grave brote de ébola que avanza en el este de la República Democrática del Congo (RDC).

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