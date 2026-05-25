La República Democrática del Congo se enfrenta a una epidemia de ébola “extremadamente grave y difícil”, alertó el lunes el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que pidió a los países vecinos que actúen “de inmediato”.

“Estamos intensificando las operaciones con carácter de urgencia, pero por el momento la epidemia avanza más rápido que nosotros”, declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante una reunión ministerial en línea organizada por los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

“Los países limítrofes con RDC están en riesgo especialmente alto y deberían actuar de inmediato”, declaró Tedros, que tiene previsto viajar el martes a la República Democrática del Congo.

Diez países africanos están en riesgo por ébola, además de la RDC y de Uganda, indicaron los CDC -la agencia sanitaria de la Unión Africana- el sábado.

A la rapidez con la que avanza la epidemia se suma el desafío que supone la inestabilidad en la zona en la que se declaró el brote, la provincia de Ituri, en el noreste del país, explicó el responsable.

Las provincias orientales de la RDC, donde se detectó por primera vez el brote el 15 de mayo, “son muy inseguras, con un incremento de los combates en los últimos meses [y] también hay una importante desconfianza respecto a las autoridades por parte de la población local”.

A todo ello se añade el hecho de que no existan “vacunas aprobadas o ni tratamientos” para la cepa Bundibugyo, causante del actual brote de ébola, recordó.

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La OMS ha confirmado 10 decesos por ébola y 220 muertes sospechosas desde que se declaró la epidemia. También se confirmó la muerte de una persona por esta fiebre hemorrágica en la vecina Uganda.

El ébola es una enfermedad viral mortal que se transmite por contacto directo con fluidos corporales. Puede provocar hemorragias graves y fallo multiorgánico.

Este virus ha matado a más de 15.000 personas en África en los últimos 50 años, con una mortalidad de entre el 25% y el 90%, según la OMS, pero es relativamente menos contagioso que el covid o el sarampión.

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El brote de ébola declarado hace una semana en el este de la República Democrática del Congo (RDC) puede derivar "rápidamente" en una mayor catástrofe humanitaria de la que ya se vive en esta zona, advirtió este viernes 22 de mayo el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas. (EFE)

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