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Trabajadores sanitarios suben a una camioneta el ataúd de una persona que se sospecha que murió de ébola en un hospital de Bunia, en el este de la República Democrática del Congo, el 25 de mayo de 2026. (Glody MURHABAZI / AFP)
Trabajadores sanitarios suben a una camioneta el ataúd de una persona que se sospecha que murió de ébola en un hospital de Bunia, en el este de la República Democrática del Congo, el 25 de mayo de 2026. (Glody MURHABAZI / AFP)
/ GLODY MURHABAZI
Por Agencia AFP

La República Democrática del Congo se enfrenta a una epidemia de ébolaextremadamente grave y difícil”, alertó el lunes el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que pidió a los países vecinos que actúen “de inmediato”.

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