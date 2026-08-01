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Personal se prepara para enterrar el ataúd de una víctima del Ébola en Bunia, provincia de Ituri, República Democrática del Congo, el 22 de julio de 2026. (EFE/EPA/DIEUDONNE DIROLE)
Personal se prepara para enterrar el ataúd de una víctima del Ébola en Bunia, provincia de Ituri, República Democrática del Congo, el 22 de julio de 2026. (EFE/EPA/DIEUDONNE DIROLE)
Por Agencia AFP

La epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) se intensifica a un ritmo “excepcional”, advirtió este sábado la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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