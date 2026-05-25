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El personal médico traslada el cuerpo de un paciente fallecido en el hospital de Rwampara, en República Democrática del Congo, hacia el cementerio el 21 de mayo de 2026. (Seros MUYISA / AFP).
El personal médico traslada el cuerpo de un paciente fallecido en el hospital de Rwampara, en República Democrática del Congo, hacia el cementerio el 21 de mayo de 2026. (Seros MUYISA / AFP).
/ SEROS MUYISA
Por Agencia EFE

Al menos 220 “muertes sospechosas” por ébola se han registrado ya en la República Democrática del Congo (RDC), informó este lunes el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

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