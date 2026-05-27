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Personal médico con equipos de protección individual (EPI) entierra a un paciente fallecido en el hospital de Rwampara, el 21 de mayo de 2026. (Seros MUYISA / AFP)
Personal médico con equipos de protección individual (EPI) entierra a un paciente fallecido en el hospital de Rwampara, el 21 de mayo de 2026. (Seros MUYISA / AFP)
/ SEROS MUYISA
Por Agencia EFE

Al menos 223 “muertes sospechosas” se han registrado por la epidemia de ébola declarada el pasado 15 de mayo en el este de la República Democrática del Congo (RDC), informó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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