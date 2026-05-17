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Una enfermera, equipada con ropa de protección médica, prepara una jeringuilla extrayendo una dosis de un vial de vacuna durante el inicio de una campaña de vacunación experimental contra el ébola en el Hospital de Referencia Mulago de Kampala, el 3 de febrero de 2025. Uganda inició un ensayo de vacunación contra el virus del Ébola Sudán el 3 de febrero de 2024, cuatro días después de que se confirmara un brote, según anunció la OMS, comenzando por las personas consideradas de mayor riesgo de contraer la enfermedad. (Foto de Badru Katumba / AFP)
Una enfermera, equipada con ropa de protección médica, prepara una jeringuilla extrayendo una dosis de un vial de vacuna durante el inicio de una campaña de vacunación experimental contra el ébola en el Hospital de Referencia Mulago de Kampala, el 3 de febrero de 2025. Uganda inició un ensayo de vacunación contra el virus del Ébola Sudán el 3 de febrero de 2024, cuatro días después de que se confirmara un brote, según anunció la OMS, comenzando por las personas consideradas de mayor riesgo de contraer la enfermedad. (Foto de Badru Katumba / AFP)
/ BADRU KATUMBA
Por Agencia EFE

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo este domingo que teme una exportación regional del brote de ébola en una provincia fronteriza del este de la República Democrática del Congo (RDC) que hoy ha sido declarado emergencia de salud pública de preocupación internacional.

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