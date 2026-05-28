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Un trabajador sanitario toma la temperatura de una paciente con sospecha de ébola mientras es trasladada en mototaxi al hospital de Rwampara en Ituri, en el este de la República Democrática del Congo, el 26 de mayo de 2026. (Glody MURHABAZI / AFP)
Un trabajador sanitario toma la temperatura de una paciente con sospecha de ébola mientras es trasladada en mototaxi al hospital de Rwampara en Ituri, en el este de la República Democrática del Congo, el 26 de mayo de 2026. (Glody MURHABAZI / AFP)
/ GLODY MURHABAZI
Por Agencia AFP

Una vacuna contra la cepa Bundibugyo del virus del ébola estará lista para finales de año, afirmó este jueves el director de los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (Africa CDC), la agencia sanitaria de la Unión Africana (UA).

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