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Un higienista comienza las operaciones de limpieza y desinfección en el Centro de Tratamiento del Ébola de Rwampara (ETC) en Bunia, Ituri, en la República Democrática del Congo, el 13 de julio de 2026. (BENEDICTION MURHABAZI / AFP)
Un higienista comienza las operaciones de limpieza y desinfección en el Centro de Tratamiento del Ébola de Rwampara (ETC) en Bunia, Ituri, en la República Democrática del Congo, el 13 de julio de 2026. (BENEDICTION MURHABAZI / AFP)
/ BENEDICTION MURHABAZI
Por Agencia AFP

El brote de ébola declarado en mayo ha causado la muerte de más de 1.000 personas en la República Democrática del Congo y Uganda, según informó el miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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