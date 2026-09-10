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Resumen

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Trabajadores de la salud entierran el ataúd durante la ceremonia fúnebre de las víctimas del brote de ébola en el cementerio de Nyamurongo en Bunia, Ituri, República Democrática del Congo, el 2 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/STRINGER)
Trabajadores de la salud entierran el ataúd durante la ceremonia fúnebre de las víctimas del brote de ébola en el cementerio de Nyamurongo en Bunia, Ituri, República Democrática del Congo, el 2 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/STRINGER)
Por Agencia AP

El organismo de salud más importante de África informó el jueves que el brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo se está propagando rápidamente más allá de su epicentro.

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