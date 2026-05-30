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Personal sanitario se prepara para trasladar el cuerpo de una víctima de ébola para darle sepultura segura en el hospital Sofepadi de Bunia, provincia de Ituri, República Democrática del Congo, el 23 de mayo de 2026. (EFE/EPA/STRINGER)
Personal sanitario se prepara para trasladar el cuerpo de una víctima de ébola para darle sepultura segura en el hospital Sofepadi de Bunia, provincia de Ituri, República Democrática del Congo, el 23 de mayo de 2026. (EFE/EPA/STRINGER)
/ STRINGER
Por Agencia EFE

La situación del brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo (RDC) es “profundamente alarmante” dos semanas después de la declaración de la epidemia, alertó este sábado la organización Médicos Sin Fronteras (MSF).

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