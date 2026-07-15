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Resumen

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Trabajadores sanitarios simulan los protocolos de evacuación de víctimas fallecidas por ébola, ante emergencias por el virus en la República Democrática del Congo, en Ongata Rongai, Kajiado, Kenia, el 10 de julio de 2026. (Tony KARUMBA / AFP)
Trabajadores sanitarios simulan los protocolos de evacuación de víctimas fallecidas por ébola, ante emergencias por el virus en la República Democrática del Congo, en Ongata Rongai, Kajiado, Kenia, el 10 de julio de 2026. (Tony KARUMBA / AFP)
/ TONY KARUMBA
Por Agencia EFE

El ébola sigue propagándose a un ritmo “sin precedentes” en el este de la República Democrática del Congo (RDC) dos meses después de declararse oficialmente la epidemia, advirtió este miércoles Médicos Sin Fronteras (MSF) al subrayar que “los esfuerzos para controlarla siguen siendo insuficientes”.

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