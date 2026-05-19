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Rachel Rukwati se equipa con EPI para entrar en una zona de tratamiento de alto riesgo del ébola en un centro de salud de Beni, Kivu del Norte, República Democrática del Congo, 4 de mayo de 2019. (EFE/EPA/HUGH KINSELLA CUNNINGHAM).
Rachel Rukwati se equipa con EPI para entrar en una zona de tratamiento de alto riesgo del ébola en un centro de salud de Beni, Kivu del Norte, República Democrática del Congo, 4 de mayo de 2019. (EFE/EPA/HUGH KINSELLA CUNNINGHAM).
Por Agencia EFE

La Organización Mundial de la Salud (OMS) espera que en dos meses pueda desarrollarse una vacuna para la variante del actual brote del virus ébola en la República Democrática del Congo (RDC) que ha causado al menos 130 muertes.

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