Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El ébola sigue avanzando en África. (Foto: European Commission DG ECHO / Flickr)
El ébola sigue avanzando en África. (Foto: European Commission DG ECHO / Flickr)
Por Agencia EFE

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recordó este viernes que no recomienda restringir los viajes o el comercio con la República Democrática del Congo (RDC), donde se registra un brote de ébola, o con Uganda, donde se han confirmado siete casos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.