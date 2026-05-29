La Organización Mundial de la Salud (OMS) recordó este viernes que no recomienda restringir los viajes o el comercio con la República Democrática del Congo (RDC), donde se registra un brote de ébola, o con Uganda, donde se han confirmado siete casos.

Desoyendo esta posición, el Gobierno de Estados Unidos ha prohibido la entrada al país de personas que hayan estado en algunos de esos dos países o en la vecina Sudán del Sur, incluso si son residentes permanentes legales en EE.UU.

Por su parte, el Gobierno de Italia se ha dirigido hoy a la cúpula de la Unión Europea para pedir que se refuerce la coordinación de la vigilancia fronteriza en relación con las llegadas directas e indirectas procedentes de las zonas afectadas por el brote del peligroso virus Bundibugyo, de la familia del ébola.

En una presentación ante la prensa en Ginebra, donde se encuentra la sede global de la OMS, la responsable técnica de fiebres hemorrágicas virales de la organización, Analis Legand, recordó no obstante que los países y comunidades afectadas también tienen responsabilidades en cuestiones de movilidad.

“La recomendación es clara: las personas procedentes de las zonas afectadas que hayan estado en contacto con casos confirmados, probables o sospechosos no deben viajar”, explicó.

Por su parte, corresponde a los gobiernos de la RDC y de Uganda “aplicar lo que denominamos medidas fronterizas de control de salida, lo cual se está haciendo actualmente”.

Ello no implica, sin embargo, prohibiciones generales para la entrada de personas procedentes de esos países.

Un trabajador sanitario toma la temperatura de una paciente con sospecha de ébola mientras es trasladada en mototaxi al hospital de Rwampara en Ituri, en el este de la República Democrática del Congo, el 26 de mayo de 2026. (Glody MURHABAZI / AFP) / GLODY MURHABAZI

Por otra parte, la responsable técnica indicó que es probable que se observe un aumento de casos de ébola, con respecto a los más de 900 registrados hasta el momento, pero aclaró que esto no reflejará una propagación descontrolada del virus, sino más bien el hecho de que el sistema de vigilancia está funcionando bien.

“Lo que significará es que contamos con equipos sobre el terreno capaces de detectar de forma precoz a los pacientes que podrían padecer esta enfermedad, lo que denominados casos sospechosos”, explicó.

La OMS también espera que el retraso en el análisis de muestras se resuelva en los próximos días.