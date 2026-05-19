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Resumen

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Un trabajador sanitario toma la temperatura de un visitante con un termómetro infrarrojo antes de entrar en el Hospital Kyeshero, como parte de las medidas de prevención del ébola en Goma, el 18 de mayo de 2026. (Foto de Jospin Mwisha / AFP).
Un trabajador sanitario toma la temperatura de un visitante con un termómetro infrarrojo antes de entrar en el Hospital Kyeshero, como parte de las medidas de prevención del ébola en Goma, el 18 de mayo de 2026. (Foto de Jospin Mwisha / AFP).
/ JOSPIN MWISHA
Por Agencia EFE

El brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo (RDC) ha resultado en al menos 131 muertes sospechosas y 513 casos también sospechosos de la enfermedad, informó el Gobierno congoleño, que previamente había cifrado en 116 ese número de fallecidos.

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