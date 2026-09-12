El brote de ébola que azota a la República Democrática del Congo (RDC) superó la barrera de los 7.000 casos confirmados y acumula casi 3.400 muertes, informaron este sábado las autoridades congoleñas.

Según el último reporte publicado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la RDC, con datos recabados hasta el 10 de septiembre, un total de 7.022 se contagiaron y 3.398 personas han fallecido a causa de la enfermedad, que acumula una tasa de letalidad del 48,4 %.

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Asimismo, 1.671 pacientes se han recuperado hasta el momento y otros 837 se encuentran hospitalizados o en aislamiento.

La respuesta contra la transmisión del virus continúa en 68 zonas sanitarias de siete provincias congoleñas, incluyendo la oriental Ituri, epicentro del brote, y Ubangi del Sur (noroeste).

Además, continúan afectadas también las provincias de Tshopo (centro-norte), Bas-Uélé (norte), Haut-Uélé, Kivu del Norte y Kivu del Sur (este), aunque esta última solo tiene una zona sanitaria activa y no ha reportado nuevos casos confirmados en más de noventa días.

La epidemia se declaró oficialmente el pasado 15 de mayo en el este de la RDC y que es ya la segunda más grave de la historia, por detrás de la que tuvo lugar en África occidental entre 2014 y 2016 y que causó unos 11.000 muertos y 28.000 contagios.

La cepa Bundibugyo, causante del actual brote, carece de tratamientos específicos, aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) trabaja en dos vacunas que han iniciado ensayos de fase 1 en humanos y que, hasta la fecha, se han mostrado seguras, pero su desarrollo podría llevar varios meses.

Paralelamente, la RDC inició a finales de agosto una campaña de inmunización contra el ébola con la vacuna Ervebo, diseñada en principio para la variante Zaire del virus, pero que ha dado indicios positivos contra la cepa Bundibugyo en animales.

La actual epidemia también se propagó a la vecina Uganda, donde la OMS declaró el pasado 26 de agosto el fin del brote, después de contabilizarse 20 contagios confirmados, incluidos 15 importados de la RDC, entre los que hubo dos muertos.

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La epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) ha causado ya más de 3.000 muertos, según un último balance de las autoridades congoleñas publicado el miércoles 2 de septiembre. (AFP)

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