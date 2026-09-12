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Trabajadores de la salud llevan un ataúd durante la ceremonia fúnebre de las víctimas del brote de ébola en el cementerio de Nyamurongo en Bunia, Ituri, República Democrática del Congo, el 2 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/STRINGER)
Trabajadores de la salud llevan un ataúd durante la ceremonia fúnebre de las víctimas del brote de ébola en el cementerio de Nyamurongo en Bunia, Ituri, República Democrática del Congo, el 2 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/STRINGER)
/ STRINGER
Por Agencia EFE

El brote de ébola que azota a la República Democrática del Congo (RDC) superó la barrera de los 7.000 casos confirmados y acumula casi 3.400 muertes, informaron este sábado las autoridades congoleñas.

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