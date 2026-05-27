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Trabajadores de la Cruz Roja de Uganda evacuan el cuerpo de una presunta víctima de ébola en Kampala, el 26 de mayo de 2026. (Badru KATUMBA / AFP)
Trabajadores de la Cruz Roja de Uganda evacuan el cuerpo de una presunta víctima de ébola en Kampala, el 26 de mayo de 2026. (Badru KATUMBA / AFP)
/ BADRU KATUMBA
Por Agencia AFP

Uganda cerró su frontera con la República Democrática del Congo (RDC) este miércoles, en un intento de contener la propagación de la epidemia de ébola que azota a su vecino, anunció el Ministerio de Salud.

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