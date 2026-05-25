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Trabajadores del hospital de referencia de Mubende trasladando una bolsa para cadáveres que contiene el cuerpo de un hombre que se sospecha que murió de ébola en Mubende, Uganda, el 27 de octubre de 2022. (BADRU KATUMBA / AFP)
Trabajadores del hospital de referencia de Mubende trasladando una bolsa para cadáveres que contiene el cuerpo de un hombre que se sospecha que murió de ébola en Mubende, Uganda, el 27 de octubre de 2022. (BADRU KATUMBA / AFP)
/ BADRU KATUMBA
Por Agencia EFE

Dos nuevos casos del virus del Ébola se han detectado en Uganda, lo que eleva a siete los contagios en el país tras declararse el pasado día 15 un brote en el este de la vecina República Democrática del Congo (RDC), informó este lunes el Ministerio de Salud ugandés.

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