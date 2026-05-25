Dos nuevos casos del virus del Ébola se han detectado en Uganda, lo que eleva a siete los contagios en el país tras declararse el pasado día 15 un brote en el este de la vecina República Democrática del Congo (RDC), informó este lunes el Ministerio de Salud ugandés.

“Los dos nuevos casos confirmados son trabajadores de la salud ugandeses que trabajan en un centro de salud privado en Kampala”, afirmó el director general de Servicios de Salud, Charles Olaro, en un comunicado.

Olaro precisó que ambos pacientes “han sido ingresados ​​en la unidad de tratamiento designada y están recibiendo atención médica”, y que “todos los contactos vinculados a los casos confirmados están siendo registrados para su seguimiento por los equipos de respuesta”.

El Ministerio de Salud recomendó a la población que informe “de inmediato” al centro médico más cercano de cualquier persona que presente “síntomas compatibles con la enfermedad”.

“La detección y el tratamiento precoces -añadió- mejoran considerablemente las probabilidades de supervivencia y ayudan a prevenir la propagación de la enfermedad”.

El pasado sábado, las autoridades sanitarias ugandesas reportaron tres nuevos casos del virus del Ébola, entre ellos “un conductor ugandés que transportó al primer caso confirmado en el país” y que “actualmente está recibiendo tratamiento”.

Los otros dos corresponden a “una trabajadora de la salud ugandesa que se expuso al virus mientras atendía al primer caso confirmado en el país” y que “también está recibiendo tratamiento”; y a una mujer congoleña, residente en la RDC, que entró en Uganda.

Hasta este sábado, Uganda había confirmado dos casos positivos de ébola importados de la RDC, incluido un fallecido en un hospital privado de Kampala.

Más de 200 “muertes probables”

El brote, que se declaró en la provincia congoleña de Ituri, se corresponde con la cepa Bundibugyo del ébola, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El brote ya ha causado más de 900 casos sospechosos en la RDC, de acuerdo con la OMS.

Un total de 204 “muertes probables” se han registrado hasta la fecha por la epidemia en la RDC, según informó este sábado el Gobierno congoleño.

El virus probablemente comenzó a circular en Ituri unos dos meses antes de declararse el pasado día 15, según la OMS, que calificó este 10 de mayo el brote como “emergencia de salud pública de importancia internacional”.

Este viernes, la OMS elevó de “alto” a “muy alto” el riesgo por el brote dentro de la RDC, mientras el riesgo se mantiene como “alto” a nivel de la región de África subsahariana y “bajo” a escala global.

MÁS INFORMACIÓN: La OMS eleva a más de 900 los casos sospechosos o confirmados de ébola en la República Democrática del Congo

Diez países de África se hallan en “alto riesgo” de verse afectados por la epidemia declarada en el este de la RDC y propagada a Uganda, al compartir frontera con esas dos naciones, advirtió este sábado la agencia de salud pública de la Unión Africana.

Se trata del decimoséptimo brote registrado en la RDC desde que se detectó el virus por primera vez en 1976.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.

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El brote de ébola que afecta a la República Democrática del Congo (RDC) ya habría causado 88 muertes, según cifras comunicadas el sábado 16 de mayo, y también un deceso en Uganda. (AFP)

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