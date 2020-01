El Cairo [AP]. La policía en Egipto informó el jueves que es auténtico un video que muestra a una mujer sufriendo el acoso sexual de una multitud de hombres en la víspera del Año Nuevo.

El video reavivó la controversia sobre el acoso sexual desenfrenado que hay en este país. Algunos casos de violaciones grupales contra mujeres han quedado grabados desde hace dos décadas.

Sondeos indican que la extensa mayoría de las mujeres se sienten inseguras en las calles. También ha habido múltiples agresiones sexuales contra mujeres durante protestas políticas. Pero los sondeos han hallado que la mayoría de personas en el conservador país musulmán opina que el acoso se justifica si las mujeres visten “provocativamente” estando en público.

En el video más reciente se ve a varios hombres acosando a una mujer que grita. Ella va vestida con minifalda negra y abrigo de piel.

Algunos de los hombres traen varas y se suben al techo de un vehículo. Ella se sube al coche. Los hombres que estaban en el carro al parecer trataban de ayudarla a escapar de la agresión, la cual ocurrió en la localidad de Mansoura, en el delta del Nilo.

Un funcionario policial dijo que los atacantes todavía no han sido identificados. El oficial habló a condición de no dar su nombre porque no estaba autorizado a informar a la prensa.

En octubre, Egipto se impactó con la noticia de que un adolescente murió apuñalado tratando de defender a una niña de un ataque sexual. En diciembre, los tres agresores, todos adolescentes, fueron sentenciados cada uno a 15 años en prisión.

El país endureció las leyes contra el acoso sexual en 2014, incluyendo una definición más amplia de este delito, el cual ahora es castigado hasta con cinco años de cárcel.

Pero grupos de derechos dicen que las autoridades no están haciendo lo suficiente para combatir el problema. Además, la mayoría de víctimas se niega a denunciar por miedo al estigma.