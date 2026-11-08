Resumen

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Varias personas se congregan en el lugar de una colisión ferroviaria en Al-Ayyat, en la gobernación de Guiza, al sur de El Cairo, Egipto, el 8 de noviembre de 2026. (Foto: AFP).
Varias personas se congregan en el lugar de una colisión ferroviaria en Al-Ayyat, en la gobernación de Guiza, al sur de El Cairo, Egipto, el 8 de noviembre de 2026. (Foto: AFP).
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Por Agencia AFP

Cuatro personas murieron y otras decenas resultaron heridas el domingo tras la colisión de dos trenes al sur de El Cairo, que provocó el descarrilamiento de varios vagones, informaron las autoridades de Egipto.

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