Egipto presenta en Lima la majestuosidad del Gran Museo Egipcio, el más grande del mundo dedicado a una civilización

En el auditorio del Centro Cultural El Olivar las luces se atenuaron y el murmullo diplomático se convirtió en silencio. En la pantalla comenzó a proyectarse la historia de un sueño faraónico: la creación del Gran Museo Egipcio (GEM por sus siglas en inglés) , la obra cultural más ambiciosa del siglo XXI. En los exteriores, San Isidro seguía su ritmo habitual, pero dentro de la sala se respiraba un aire distinto, antiguo, como si las arenas del Nilo hubieran llegado a Lima.

La Embajada de la República Árabe de Egipto en el Perú organizó un evento para compartir con los peruanos la inauguración del Gran Museo Egipcio, realizada en El Cairo el pasado 1 de noviembre. En la ceremonia limeña participaron el ministro de Cultura, Alfredo Luna Briceño; la viceministra Moira Rosa Novoa Silva; y el embajador Jorge Alejandro Raffo Carbajal, director general para África, Medio Oriente y Países del Golfo. También asistieron representantes de museos, académicos y miembros del cuerpo diplomático.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

El ministro de Cultura del Perú, Alfredo Luna Briceño; el embajador de Egipto en el Perú, Ahmed Bakr; la viceministra de Cultura del Perú, Moira Rosa Novoa Silva; el director general de la Dirección General de África, Medio Oriente y Países del Golfo para el Perú, el embajador Jorge Alejandro Raffo Carbajal; durante la ceremonia en el Auditorio del Centro Cultura El Olivar de San Isidro. (FOTO: Andina). durante la proyección del de la creación del Gran Museo Egipto. (FOTO: Andina).

“Hemos querido compartir con los peruanos este evento, la inauguración del Gran Museo Egipcio, porque tenemos dos civilizaciones milenarias. La civilización de Egipto y la del Perú tienen mucho en común”, explicó a El Comercio el embajador de Egipto en el Perú, Ahmed Bakr, al finalizar la proyección, visiblemente emocionado. “En la arquitectura, en la astronomía, la medicina, la teología... hay un reflejo mutuo”, agrega Bakr.

El museo más grande de una sola civilización

En el desierto de Guiza, con la sombra de las pirámides como guardián perpetuo, Egipto inauguró el pasado 1 de noviembre su joya más preciada: el Gran Museo Egipcio. La construcción tomó dos décadas, requirió más de mil millones de dólares y fue concebida para albergar más de 100.000 piezas que recorren 7.000 años de historia, desde los albores del Egipto predinástico hasta la era grecorromana.

Las agencias de noticias AFP, EFE y AP coincidieron en llamarlo “el museo más grande del mundo dedicado a una sola civilización”. Su atrio recibe a los visitantes con la figura colosal de Ramsés II —once metros de altura, 83 toneladas de granito— y su fachada triangular de vidrio refleja la geometría de las pirámides vecinas. Dentro, doce galerías despliegan desde los utensilios domésticos del Antiguo Egipto hasta los sarcófagos ornamentados de los faraones.

People hold mobile devices in front of the golden burial mask of King Tutankhamun during the second day for visitors after the official opening of the Grand Egyptian Museum in Giza, Egypt, Wednesday, Nov. 5, 2025. (AP Photo/Amr Nabil) / Amr Nabil

Pero el corazón del Gran Museo Egipcio late en una galería de cuatro niveles: la exposición completa del ajuar funerario de Tutankamón. Más de 4.500 piezas, muchas nunca antes mostradas, incluida la máscara de oro y lapislázuli del joven faraón. “¿Por qué este museo es tan importante y todos están esperando la inauguración? Por Tutankamón”, dijo el arqueólogo Zahi Hawass durante la ceremonia.

Con su escala monumental y sus salas iluminadas por una luz ámbar que imita el amanecer sobre el Nilo, el GEM busca ser más que un museo. “Es una plataforma para el diálogo, un destino para el conocimiento, un faro para la humanidad”, declaró el presidente Abdel Fatah al Sisi durante la gala de apertura, que incluyó una orquesta sinfónica, espectáculos de danza y un show de drones que dibujaron a los dioses Isis y Osiris sobre el cielo de El Cairo.

El ingenio humano

El documental proyectado en Lima mostraba justamente eso: el esfuerzo humano detrás de la piedra, los años de restauración y las operaciones imposibles para trasladar colosos y barcas solares. “Es el evento cultural más importante del mundo en 2025”, afirmó el embajador Bakr. “Tenemos un museo de esta importancia que vamos a tener en Egipto, y queríamos que el Perú también sea parte de esa celebración”, agrega.

La proyección de la majestuosidad e ingenio humano detrás de la creación del Gran Museo Egipto. (FOTO: Embajada de Egipto en el Perú).

El documental retrataba los talleres donde arqueólogos y restauradores trabajaron sobre fragmentos de madera y oro, las estructuras de acero que sostuvieron la barca funeraria de Keops durante su traslado, y el momento en que las puertas del GEM se abren hacia la luz del desierto. En la sala limeña, los aplausos llegaron como un eco distante de los vítores en Guiza.

El embajador subrayó que el museo no solo busca preservar el pasado, sino proyectarlo hacia el futuro. “Egipto no es el país más avanzado en tecnología o comercio, pero en arqueología, cultura, religión y turismo tenemos una fuerza que compartimos con el Perú. Hay mucho en común. Y de esta manera podemos aumentar y mejorar el intercambio”, manifiesta.

Dos civilizaciones

Ahmed Bakr no hablaba únicamente de similitudes históricas, sino de un vínculo posible, de un espejo cultural. “Por ejemplo, Caral tiene mucho en común con Egipto. La manera de construir las pirámides, el conocimiento de la astronomía, las técnicas. Es algo increíble”, sostiene.

El embajador evocó los paralelos simbólicos entre ambas culturas: “La teología, la vida después de la muerte. Tenemos la misma filosofía: que la muerte no es el final. Y antes de la llegada de las religiones modernas, existía el principio del monoteísmo. En el Perú el Sol representaba un Dios, Inti; en Egipto también, y se llamaba Ra”, indicaba

A través de ese puente solar, Bakr propone reforzar el intercambio cultural entre Lima y El Cairo, especialmente en el campo de la museología. “Podemos aprender el uno del otro. Aquí hay museos, en Egipto también. ¿Cómo podemos intercambiar experiencias? ¿Cómo podemos mejorar la cooperación?”, asegura.

Tourists view the statue of Pharaoh Ramses II, during the first day for visitors after the official opening of the Grand Egyptian Museum in Giza, Egypt, Tuesday, Nov. 4, 2025. (AP Photo/Amr Nabil) / Amr Nabil

Más allá de los intercambios comerciales, el embajador destacó que lo esencial está en la historia, en la cultura. “La civilización, la cultura, la historia no cambian. Podemos mejorar la tecnología o la educación, pero no se puede crear una civilización en diez años. Se tiene o no se tiene”, señala.

Mientras los asistentes salían del auditorio, las luces del Olivar se reflejaban en los árboles centenarios del parque. Era fácil imaginar, por un instante, que el eco de las flautas egipcias del documental provenía de otro tiempo.

El Gran Museo Egipcio abrió sus puertas como un templo moderno dedicado a la memoria de la humanidad. Desde Lima, Egipto quiso compartir ese orgullo milenario, recordando que las civilizaciones que honran su pasado también trazan caminos de entendimiento en el presente.

VIDEO RECOMENDADO