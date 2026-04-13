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El Papa León XIV pronuncia un discurso durante una reunión con autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el centro de conferencias 'Djamaa el Djazair' en Argel, Argelia, el 13 de abril de 2026. (EFE/EPA/LUCA ZENNARO).
El Papa León XIV pronuncia un discurso durante una reunión con autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el centro de conferencias 'Djamaa el Djazair' en Argel, Argelia, el 13 de abril de 2026. (EFE/EPA/LUCA ZENNARO).
/ LUCA ZENNARO
Por Agencia EFE

El papa León XIV clamó este lunes contra “las continuas violaciones del derecho internacional y de las tentaciones neocoloniales”, en su discurso ante las autoridades de Argelia, en la primera etapa de su periplo por África y tercer viaje internacional.

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