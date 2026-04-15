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El papa León XIV lanzó este miércoles un nuevo y fuerte llamamiento: “El mundo tiene sed de paz. ¡Basta ya de guerras, con sus dolorosos cúmulos de muertos, destrucciones y exiliados!” y aseguró que “el mandamiento ‘ama a tu prójimo como a ti mismo’ es aplicable también en las relaciones internacionales”.
El papa León XIV lanzó este miércoles un nuevo y fuerte llamamiento: “El mundo tiene sed de paz. ¡Basta ya de guerras, con sus dolorosos cúmulos de muertos, destrucciones y exiliados!” y aseguró que “el mandamiento ‘ama a tu prójimo como a ti mismo’ es aplicable también en las relaciones internacionales”.
El pontífice se pronunció así en su primer discurso a las autoridades en Camerún, donde llegó este miércoles desde Argelia para su segunda etapa de su periplo africano
“Este grito quiere ser un llamamiento a la voluntad de contribuir a una paz auténtica, anteponiéndola a cualquier interés particular”, agregó el papa, que comenzó su tercer viaje internacional respondiendo a los ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurando que continuaría alzando la voz contra las guerras.
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Explicó que “vivimos, en efecto, una época en la que la resignación se extiende y el sentimiento de impotencia tiende a paralizar la renovación que los pueblos anhelan profundamente”. “¡Cuánta hambre y sed de justicia! ¡Cuánta sed de participación, de horizontes, de decisiones valientes y de paz!”, añadió.
León XIV aseguró que su “gran deseo” es “llegar al corazón de todos, en particular de los jóvenes, llamados a dar forma, también política, a un mundo más justo”.
En un discurso dirigido a las autoridades del país subsahariano pero también enfocado hacia los líderes mundiales recordó su invitación “a la humanidad a rechazar la lógica de la violencia y de la guerra, para abrazar una paz fundada en el amor y la justicia”.
“Una paz que sea desarmada, es decir, no basada en el miedo, la amenaza o el armamento; y desarmante, porque es capaz de resolver los conflictos, de abrir los corazones y de generar confianza, empatía y esperanza”, describió.
Y destacó que conseguir la paz “es responsabilidad de todos” pero “en primer lugar, de las autoridades civiles”.
“Gobernar significa amar al propio país y también a los países vecinos; el mandamiento ‘ama a tu prójimo como a ti mismo’ es aplicable también en las relaciones internacionales”, aseveró.
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También defendió el involucrar “a los líderes religiosos en las iniciativas de mediación y reconciliación” porque “la política y la diplomacia pueden valerse de fuerzas morales capaces de apaciguar las tensiones, prevenir las radicalizaciones y promover una cultura de estima y respeto recíprocos”.
Y a los políticos y junto al presidente del país Paul Biya, que a sus 93 años es el presidente de más edad del mundo y ha gobernado Camerún desde el 6 de noviembre de 1982, les recordó las palabras de San Agustín, “que hace mil seiscientos años, escribía palabras de gran actualidad” y que decían que “los que mandan están al servicio de quienes, según las apariencias, son mandados”,
Y explicó lo que quiere indicar que “servir a la propia patria significa dedicarse con mente lúcida y conciencia íntegra al bien común de todo el pueblo: de la mayoría, de las minorías y de su armonía recíproca”.
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