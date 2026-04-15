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El Papa León XIV asiste a una reunión con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Presidencial de Yaundé, Camerún, el 15 de abril de 2026. Foto: EFE/EPA/LUCA ZENNARO
El Papa León XIV asiste a una reunión con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Presidencial de Yaundé, Camerún, el 15 de abril de 2026. Foto: EFE/EPA/LUCA ZENNARO
/ LUCA ZENNARO
Por Agencia EFE

El papa León XIV lanzó este miércoles un nuevo y fuerte llamamiento: “El mundo tiene sed de paz. ¡Basta ya de guerras, con sus dolorosos cúmulos de muertos, destrucciones y exiliados!” y aseguró que “el mandamiento ‘ama a tu prójimo como a ti mismo’ es aplicable también en las relaciones internacionales”.

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