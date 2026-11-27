El papa León XIV expresó con un telegrama enviado este viernes su pesar y consuelo tras la explosión del camión que transportaba bombonas de gas ocurrido en la gobernación de Guiza (El Cairo), que el miércoles causó al menos 31 muertos y 21 heridos.

León XIV expresó su cercanía a todas las familias afectadas en un telegrama firmado por el cardenal Secretario de Estad, Pietro Parolin.

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En el mensaje, el papa encomienda “las almas de los difuntos a la gran misericordia del Todopoderoso y eleva también “oraciones por la sanación de los heridos” y asegura “su cercanía espiritual a todos los afectados por la tragedia e invoca las bendiciones divinas de fortaleza y consuelo para todos”.

Un camión cargado de bombonas de gas explotó en El Cairo, la capital de Egipto, dejando decenas de muertos. (Captura de video).

La explosión del camión cargado de bombonas de gas y otros productos derivados de petróleo se produjo el miércoles en la carretera de circunvalación de Warraq, a la altura del distrito de Warraq, en el norte de El Cairo y perteneciente a la gobernación de Guiza, dejando según el último balance 31 muertos y 21 heridos, así como decenas de vehículos calcinados.

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