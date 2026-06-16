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Voluntarios de la Cruz Roja que participan en operaciones para garantizar un entierro seguro y digno trasladan el ataúd con los restos mortales de un hombre fallecido a causa del ébola. Foto: Jospin Mwisha / AFP
Voluntarios de la Cruz Roja que participan en operaciones para garantizar un entierro seguro y digno trasladan el ataúd con los restos mortales de un hombre fallecido a causa del ébola. Foto: Jospin Mwisha / AFP
/ JOSPIN MWISHA
Por Agencia AFP

La epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) podría durar un año, advirtió el martes un representante de la Cruz Roja, quien estimó que aún no se había alcanzado el punto máximo del brote.

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