El embajador de Rusia en Libia, Aidar Aganin, responsabilizó a Ucrania del ataque con drones perpetrado este domingo contra un buque de guerra ruso en el puerto naval de Bengasi, en el este del país magrebí, donde realizaba una escala técnica para repostar combustible y abastecerse de víveres para continuar su travesía.

Aidar, quien aseguró que Ucrania “recurre a ataques terroristas” contra recursos rusos en el exterior y “trabaja para atraer a terceros y contar con su apoyo logístico y de inteligencia para estas operaciones”, dijo que el Kremlin “está considerando formas de responder al ataque en el puerto de Bengasi”.

Tras el ataque -que se saldó con diez heridos leves y cuantiosos daños materiales-, el Ejecutivo paralelo de Libia ordenó a las autoridades militares y de seguridad iniciar una investigación “exhaustiva” y coordinar con Rusia un análisis conjunto para esclarecer las circunstancias, el origen y los responsables de los hechos.

Además, recordó que “Libia no es parte de la guerra ruso-ucraniana ni de ningún conflicto armado fuera de sus fronteras” y recordó que las relaciones y acuerdos legítimos con países amigos “son un asunto soberano en el que nadie tiene derecho a interferir ni a utilizarlo como pretexto para atacar su territorio, puertos o intereses”.

Subrayó que el ataque contra un buque en un puerto libio “constituye un grave atentado contra la soberanía nacional y una flagrante violación de la seguridad portuaria y de la navegación marítima”, por lo que “no será tratado como un incidente menor”.

Por su parte, el Gobierno de Unidad Nacional (GUN) -que administra el oeste del país magrebí desde Trípoli- expresó su “profunda inquietud institucional” y advirtió del “peligro” que representa albergar efectivos e infraestructura militar de naciones extranjeras en entornos civiles, como el puerto naval de Bengasi.

Asimismo, instó a “consolidar de inmediato unas fuerzas armadas unificadas bajo un único mando para frenar el contagio de controversias bélicas ajenas a la realidad nacional” del país, dividido institucionalmente, con una administración en el este y otra en el oeste.

El pasado marzo, Rusia acusó a Ucrania de atacar un buque metanero ruso con drones navales lanzados desde la costa libia.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el martes 20 de octubre que mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky, tiene que llegar a un acuerdo con Rusia para acabar con la guerra iniciada hace más de cuatro años, poco después que el ucraniano se reuniera en emisarios de EE.UU. tras acusar a Washington de retrasar entrega de misiles y luego agradecer el apoyo. (AFP)

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