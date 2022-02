El jefe del Mando Militar de Estados Unidos en África (AFRICOM), el general Stephen Townsend, aseguró hoy que “varios cientos” de mercenarios de la empresa privada rusa Wagner -supuestamente vinculada al Kremlin- están ya desplegados en Mali.

“Hemos observado que la junta (militar) de Mali tiene (...) mercenarios rusos en el país”, afirmó Townsend en una rueda de prensa telefónica convocada por la embajada de EEUU en Nairobi.

“Los invitaron, continúan negándolo en público, pero mi información es bastante clara de que han traído a Wagner. Creo que tienen sobre el terreno varios cientos (de mercenarios) que se expanden hacia un número desconocido”, subrayó el general.

La junta militar de Mali, surgida de los dos sucesivos golpes de Estado en 2020 y 2021, niega que existan mercenarios de esa empresa en su territorio para luchar contra el terrorismo yihadista y sostiene que lo que hay son formadores militares rusos con base en la cooperación oficial que mantienen los dos países.

Sin embargo, el general estadounidense enfatizó que “Wagner no es lo mismo que una fuerza militar uniformada organizada, son mercenarios, por lo que su misión no es la misma, están ahí por su propio interés personal”.

“No es del Ejército ruso de lo que estamos hablando -insistió-, estos son mercenarios”.

“La cuenta del Gobierno de Mali para los servicios de Wagner es de diez millones de dólares al mes. No sé de dónde saca el Gobierno de Malí diez millones de dólares al mes”, agregó el jefe de AFRICOM.

Townsend apuntó que ha visto operar a la compañía rusa en países como Siria, Sudán, República Centroafricana o Mozambique “y nunca dejan la situación mejor de cómo que la encontraron”, sino que “lo van a dejar mucho peor, también van a explotar el país en gran medida”.

“Son una mala presencia y no van a contribuir a la estabilidad o seguridad de Mali”, aseveró el general, al remarcar que “este grupo no responde ante ningún gobierno y no sigue reglas, no opera dentro de la ley de conflictos armados y no está bajo supervisión, así que inventan sus propias reglas allá donde van en el mundo”.

Washington presta apoyo militar a las tropas malienses y a las fuerzas internacionales que combaten al yihadismo en ese país del Sahel, región en la que -según el jefe de AFRICOM- “la seguridad se sigue deteriorando” por el empuje del Grupo de Apoyo al Islám y los Musulmanes (conocido como JNIM por sus siglas en árabe), un “brazo de Al Qaeda” en la zona, y milicias leales al Estado Islámico (EI).

Townsend hizo estos comentarios mientras Francia prepara, junto a sus socios de la Unión Europea y África Occidental, la salida de las tropas francesas y europeas que combaten el terrorismo islamista en Mali, que irá acompañada de una profunda transformación de esa misión en la región.

París ha tomado esa decisión ante la creciente intransigencia de la junta militar maliense, que ha abierto la puerta a los mercenarios rusos de Wagner y en la última semana ha expulsado al contingente militar danés de la Fuerza Takuba (que lidera Francia bajo bandera de la UE) y al embajador francés.

Mali, un país muy inestable y uno de las frentes más importantes del terrorismo yihadista en el Sahel, acoge actualmente varias fuerzas internacionales.

En la rueda de prensa, Townsend admitió que esas misiones han logrado “victorias tácticas”, pero “las fuerzas militares solas no pueden derrotar al extremismo violento”, cuya raíz radica en la falta de “buena gobernanza” .

“En AFRICOM -añadió- decimos que nos gusta emplear un enfoque tridimensional: diplomacia, desarrollo y esfuerzos de defensa”.

