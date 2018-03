¿Quién no tiene en su bolsillo un teléfono móvil o no he tecleado alguna vez sobre una laptop?



Pero, ¿sabes de dónde vienen sus componentes?



Uno de ellos es el cobalto, indispensable para la producción de las baterías de los dispositivos eléctronicos.



En el llamado Cinturón de Cobre de la República Democrática del Congo están los depósitos de cobalto más grandes del mundo.



Pero, a pesar de su gran potencial de riqueza, el país africano es uno de los más pobres del mundo y uno de los lugares del planeta donde la explotación laboral infantil es más común.



Se calcula que alrededor de 40.000 niños trabajan en las minas de la República Democrática del Congo para extraer el cobalto o el coltán, imprescindibles para la fabricación de los teléfonos móviles.



En este trabajo, la inhalación del polvo tóxico que surge de la trituración del mineral puede causar enfermedades pulmonares mortales.



Además de trabajar durante 10 o 12 horas diarias bajo duras condiciones, muchos de estos niños no saben leer ni escribir y nunca fueron a una escuela.

Como Ziki Swaze, el niño minero que cuenta su dramática vivencia en este video.