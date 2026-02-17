Gabón suspende las redes sociales “hasta nuevo aviso” por atentar contra la “estabilidad”

La Alta Autoridad de Comunicación (HAC) de Gabón anunció el martes la suspensión “hasta nuevo aviso” de las redes sociales en ese país africano, al culpar a los contenidos publicados en línea de avivar los conflictos sociales y desestabilizar las instituciones.

Menos de un año después de su elección, el presidente gabonés, Brice Oligui Nguema, enfrenta su primera ola de disturbios, con profesores en huelga y otros empleados públicos amenazando con dejar de trabajar.

Los maestros comenzaron a manifestarse en diciembre por cuestiones salariales y laborales, y desde entonces las protestas por reivindicaciones similares se han extendido a otros sectores, como la salud, la educación superior y la radiodifusión.

En un comunicado leído el martes por la noche en el canal de televisión público Gabon 1ère, el portavoz de la HAC, Jean-Claude Mendome, anunció “la suspensión inmediata de las redes sociales en el territorio gabonés hasta nuevo aviso”, sin especificar las plataformas afectadas.

Explicó que los contenidos podían desatar conflictos en la sociedad o atentar contra las instituciones del país de África Central.

La HAC “constata la difusión (...) de contenidos inapropiados, difamatorios, odiosos, injuriosos y que atentan contra la dignidad humana, las buenas costumbres, el honor de los ciudadanos, la cohesión social, la estabilidad de las instituciones de la República y la seguridad nacional”, enumeró el vocero.

En su comunicado, el regulador también mostró su preocupación por “la propagación de información falsa” y lamentó la “indiferencia” de las plataformas y “la falta de una voluntad real de moderar los contenidos ilícitos”.

