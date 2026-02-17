Gabón suspende las redes sociales “hasta nuevo aviso” por atentar contra la “estabilidad”

Escuchar
El presidente de Gabón, Brice Oligui Nguema, en el Aeropuerto Internacional León-Mba en Libreville, el 23 de noviembre de 2025. (Ludovic MARIN / AFP)
El presidente de Gabón, Brice Oligui Nguema, en el Aeropuerto Internacional León-Mba en Libreville, el 23 de noviembre de 2025. (Ludovic MARIN / AFP)
/ LUDOVIC MARIN
Por Agencia AFP

La Alta Autoridad de Comunicación (HAC) de Gabón anunció el martes la suspensión “hasta nuevo aviso” de las redes sociales en ese país africano, al culpar a los contenidos publicados en línea de avivar los conflictos sociales y desestabilizar las instituciones.

África

