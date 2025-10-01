Generación Z: 286 heridos y 409 detenidos en Marruecos por disturbios tras protestas juveniles

Al menos 263 agentes de las fuerzas del orden marroquíes y 23 civiles resultaron heridos de diversa gravedad y unas 409 personas fueron detenidas por los disturbios que se produjeron anoche en al menos 17 provincias del país magrebí en el cuarto día de las protestas lideradas por jóvenes para exigir mayor justicia social, oportunidades de trabajo y reformas del sector de educación y sanidad.

El portavoz del Ministerio de Interior marroquí, Rachid Jalfi, señaló que uno de los civiles heridos necesitó seguimiento médico en Uchda (este), y 142 vehículos de las fuerzas del orden y 20 coches particulares fueron destrozados e incendiados.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Jalfi indicó que las autoridades del país llevaron a cabo una serie de “operaciones e intervenciones reglamentarias destinadas a preservar la seguridad y el orden públicos” durante las protestas.

PUEDES VER: Protestan en la capital de Marruecos contra el bombardeo israelí a un campo de refugiados en Gaza

“Algunas de estas manifestaciones experimentaron una peligrosa escalada que atentó contra la seguridad y el orden públicos, al convertirse en concentraciones violentas en las que un grupo de personas utilizó armas blancas, cócteles molotov y piedras”, explicó.

El portavoz de Interior detalló que los manifestantes irrumpieron en varias administraciones, agencias bancarias y comercios “donde llevaron a cabo actos de saquero y vandalismo” en localidades como Ait Amira, Chtouka Ait Baha, Inezgan, Ait Melul, Agadir y Tiznit, todos en el sur del país, y en la localidad oriental de Uchda.

En Inezgan se produjo el mayor número de daños, con 69 agentes del orden heridos, siete vehículos (de las fuerzas del orden y particulares) destrozados, y tres sucursales bancarias, una agencia de seguros, una farmacia y varios comercios vandalizados.

En Uchda, 51 agentes fueron heridos y 40 vehículos y dos comercios fueron damnificados. Mientras en Temara, al sur de Rabat, se reportaron 44 agentes heridos y daños en 47 vehículos de las fuerzas del orden y en 13 coches particulares.

La policía detiene a una persona durante una manifestación en Rabat, Marruecos, el 29 de septiembre de 2025. La concentración, organizada por la Voz de la Juventud Marroquí, exigía justicia social y mejores servicios de salud pública y educación. Foto: EFE/EPA/JALAL MORCHIDI / JALAL MORCHIDI

Las protestas, que comenzaron de forma pacífica el pasado sábado en Rabat y otras grandes ciudades como Casablanca, Marrakech, Agadir y Tánger y que posteriormente se extendieron a zonas urbanas y rurales del país, derivaron la noche del martes en incidentes violentos.

Fueron prohibidas por las autoridades los pasados días y se saldaron con decenas de detenciones, pero la gran mayoría de los manifestantes fueron liberados tras ser escuchados e identificados. Sin embargo, la Fiscalía de Casablanca decidió procesar a 24 manifestantes acusados de bloquear la autovía de la ciudad el pasado domingo.

La Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) informó que la fiscalía de Rabat decidió procesar a 37 manifestantes por su participación en las protestas en los tres primeros días en Rabat, la mayoría en libertad condicional y tres en prisión preventiva.

El portavoz del Ministerio de Interior marroquí defendió en declaraciones a la prensa que las intervenciones policiales los pasados días en las manifestaciones fueron “proporcionales”, con el uso de “medios apropiados y limitados sin recurrir a medidas excesivas que excedieron lo requerido por la situación” y que esta intervención fue precedida por “múltiples intentos de evitar el enfrentamiento, incluyendo advertencias legales, avisos y el agotamiento de todos los procedimientos”.

LEE TAMBIÉN: Al menos 22 muertos en protestas contra los cortes de electricidad y agua en Madagascar

“Confirma que recurrir a la intervención en algunos casos fue la última opción, después de agotar todos los demás medios, frente a un reducido grupo de instigadores y alborotadores”, añadió.

La movilización fue liderada por un grupo anónimo autodenominado ‘GENZ212’, que apareció este mes en las redes sociales en plataformas como Discord, que ha agrupado a más de 125.000 miembros y cuyos miembros defienden no tener ninguna pertenencia política o sindical.

Las protestas fueron prohibidas por las autoridades los pasados días y se saldaron con decenas de detenciones, pero la gran mayoría de los manifestantes fueron liberados tras ser escuchados e identificados.

La coalición de partidos políticos que forman la mayoría gubernamental manifestaron en un comunicado su disposición a dialogar con los jóvenes “dentro de las instituciones y espacios públicos, para encontrar soluciones realistas y viables”.