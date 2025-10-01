Las manifestaciones sociales juveniles que estallaron el pasado sábado en Marruecos derivaron en disturbios en varias ciudades, causando heridos y pérdidas materiales. Foto: EFE/ Mohamed Siali
Las manifestaciones sociales juveniles que estallaron el pasado sábado en Marruecos derivaron en disturbios en varias ciudades, causando heridos y pérdidas materiales. Foto: EFE/ Mohamed Siali
Agencia EFE
Agencia EFE

Generación Z: 286 heridos y 409 detenidos en Marruecos por disturbios tras protestas juveniles
Generación Z: 286 heridos y 409 detenidos en Marruecos por disturbios tras protestas juveniles

Generación Z: 286 heridos y 409 detenidos en Marruecos por disturbios tras protestas juveniles

Al menos 263 agentes de las fuerzas del orden marroquíes y 23 civiles resultaron heridos de diversa gravedad y unas por los disturbios que se produjeron anoche en al menos 17 provincias del país magrebí en el cuarto día de las para exigir mayor justicia social, oportunidades de trabajo y reformas del sector de educación y sanidad.

El portavoz del Ministerio de Interior marroquí, Rachid Jalfi, señaló que uno de los civiles heridos necesitó seguimiento médico en Uchda (este), y 142 vehículos de las fuerzas del orden y 20 coches particulares fueron destrozados e incendiados.

Francisco Sanz

Jalfi indicó que las autoridades del país llevaron a cabo una serie de “operaciones e intervenciones reglamentarias destinadas a preservar la seguridad y el orden públicos” durante las protestas.

“Algunas de estas manifestaciones experimentaron una peligrosa escalada que atentó contra la seguridad y el orden públicos, al convertirse en concentraciones violentas en las que un grupo de personas utilizó armas blancas, cócteles molotov y piedras”, explicó.

El portavoz de Interior detalló que los manifestantes irrumpieron en varias administraciones, agencias bancarias y comercios “donde llevaron a cabo actos de saquero y vandalismo” en localidades como Ait Amira, Chtouka Ait Baha, Inezgan, Ait Melul, Agadir y Tiznit, todos en el sur del país, y en la localidad oriental de Uchda.

En Inezgan se produjo el mayor número de daños, con , siete vehículos (de las fuerzas del orden y particulares) destrozados, y tres sucursales bancarias, una agencia de seguros, una farmacia y varios comercios vandalizados.

En Uchda, 51 agentes fueron heridos y 40 vehículos y dos comercios fueron damnificados. Mientras en Temara, al sur de Rabat, se reportaron 44 agentes heridos y daños en 47 vehículos de las fuerzas del orden y en 13 coches particulares.

La policía detiene a una persona durante una manifestación en Rabat, Marruecos, el 29 de septiembre de 2025. La concentración, organizada por la Voz de la Juventud Marroquí, exigía justicia social y mejores servicios de salud pública y educación. Foto: EFE/EPA/JALAL MORCHIDI
La policía detiene a una persona durante una manifestación en Rabat, Marruecos, el 29 de septiembre de 2025. La concentración, organizada por la Voz de la Juventud Marroquí, exigía justicia social y mejores servicios de salud pública y educación. Foto: EFE/EPA/JALAL MORCHIDI
/ JALAL MORCHIDI

Las protestas, que el pasado sábado en Rabat y otras grandes ciudades como Casablanca, Marrakech, Agadir y Tánger y que posteriormente se extendieron a zonas urbanas y rurales del país, derivaron la noche del martes en incidentes violentos.

Fueron prohibidas por las autoridades los pasados días y se saldaron con decenas de detenciones, pero la gran mayoría de los manifestantes fueron liberados tras ser escuchados e identificados. Sin embargo, la Fiscalía de Casablanca decidió procesar a 24 manifestantes acusados de bloquear la autovía de la ciudad el pasado domingo.

La Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) informó que la fiscalía de Rabat decidió procesar a 37 manifestantes por su participación en las protestas en los tres primeros días en Rabat, la mayoría en libertad condicional y tres en prisión preventiva.

El portavoz del Ministerio de Interior marroquí defendió en declaraciones a la prensa que las intervenciones policiales los pasados días en las manifestaciones fueron “proporcionales”, con el uso de “medios apropiados y limitados sin recurrir a medidas excesivas que excedieron lo requerido por la situación” y que esta intervención fue precedida por “múltiples intentos de evitar el enfrentamiento, incluyendo advertencias legales, avisos y el agotamiento de todos los procedimientos”.

“Confirma que recurrir a la intervención en algunos casos fue la última opción, después de agotar todos los demás medios, frente a un reducido grupo de instigadores y alborotadores”, añadió.

La movilización fue liderada por un , que apareció este mes en las redes sociales en plataformas como , que ha agrupado a más de 125.000 miembros y cuyos miembros defienden no tener ninguna pertenencia política o sindical.

La coalición de partidos políticos que forman la mayoría gubernamental manifestaron en un comunicado su disposición a dialogar con los jóvenes “dentro de las instituciones y espacios públicos, para encontrar soluciones realistas y viables”.

