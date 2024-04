Las bodas en Ghana de un líder religioso animista de 63 años con una adolescente provocó una ola de indignación y un clamor por la detención del sacerdote en este país de África occidental.

El religioso, Nuumo Borketey Laweh Tsuru XXXIII, también conocido como Gborbu Wulomo, se casó con la joven el sábado, mediante una ceremonia tradicional, cerca de la capital, Accra.

LEE TAMBIÉN: Países árabes condenan el atentado en una sala de conciertos en Moscú

La policía y las autoridades declararon en un primer momento que la chica tenía 12 o 13 años pero las autoridades tradicionales implicadas en la ceremonia afirman que tiene 16.

En Ghana, la edad mínima legal para contraer matrimonio es 18 años.

“Parece que vamos entendiendo varias cosas. Por ejemplo, que la edad de 12 años que nos han hecho creer es falsa. La niña tiene casi 16 años... es menor”, declaró el ministro de Asuntos Religiosos, Stephen Asamoah Boateng, durante una entrevista con una radio local.

En redes sociales se publicaron fotos y videos del enlace, que generaron una fuerte indignación entre los internautas y los activistas por los derechos de la infancia.

“El Estado debe actuar inmediatamente”, declaró a AFP Nana Oye Bampoe Addo, activista y exministra ghanesa de Igualdad de Género, Infancia y Protección Social.

“Lo que acaba de ocurrir es un delito y es ilegal”, añadió.

La fiscalía abrió una investigación y señaló que podría haberse cometido una “infracción penal”.

Para defender el casamiento, el portavoz del sacerdote aseguró que los cónyuges no mantendrán relaciones sexuales hasta que la joven no tenga la edad legal para ello, es decir, 16 años. Sin embargo, no precisó cuántos años tiene la chica.

“No es una ceremonia de matrimonio. Esto no tiene nada de sexual. El cura ya tiene tres esposas corrientes. Se trata de un papel tradicional que consiste en ayudar al sacerdote en sus deberes espirituales”, dijo por teléfono el portavoz, Mankralo Shwonotalor.

Según él, no se violaron los derechos de la adolescente, que sigue yendo a la escuela.

Tanto ella como su madre fueron puestas bajo la protección policial poco después de la boda.