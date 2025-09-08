Miembros del Comité de Solidaridad con Palestina navegan en un barco en apoyo al Global Sumud Flotilla, en el muelle de la Laguna de Chapala, en Chapala, estado de Jalisco, México, el 7 de septiembre de 2025. (Foto de ULISES RUIZ / AFP)
Miembros del Comité de Solidaridad con Palestina navegan en un barco en apoyo al Global Sumud Flotilla, en el muelle de la Laguna de Chapala, en Chapala, estado de Jalisco, México, el 7 de septiembre de 2025. (Foto de ULISES RUIZ / AFP)
/ ULISES RUIZ
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Las autoridades tunecinas desmienten el ataque con dron de la Flotilla Sumud rumbo a Gaza
Resumen de la noticia por IA
Las autoridades tunecinas desmienten el ataque con dron de la Flotilla Sumud rumbo a Gaza

Las autoridades tunecinas desmienten el ataque con dron de la Flotilla Sumud rumbo a Gaza

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La Dirección General de la Guardia Nacional tunecina desmintió este martes la existencia de “un dron” que supuestamente atacó una de las grandes embarcaciones de la que arrancó de Barcelona rumbo a , atracada actualmente en el puerto tunecino de (costa noreste), informó en un comunicado.

El motivo del incendio, según las autoridades tunecinas, fue “fuego en los chalecos salvavidas de dicho buque”. El incendio fue provocado -añadieron- por “la explosión de un encendedor o una colilla”.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Una embarcación de la Flotilla Sumud rumbo a Gaza fue atacada en el puerto de Túnez

La Guardia Nacional aseguró en su nota a la opinión pública que “no existe ningún acto hostil ni ataque externo”.

Asimismo, aclaró que “contrariamente a lo que circula en redes sociales sobre la existencia de un dron que atacó a uno de los buques atracados en el puerto de Sidi Bou Said, procedente de España y perteneciente a la Flotilla Sumud, esta noticia es completamente infundada”, indicó.

Y llamó a los ciudadanos a informarse de “fuentes oficiales” y a “evitar los rumores”, concluyó.

Sin embargo, minutos después, la flotilla publicó en sus redes sociales un video en donde se muestra “el momento exacto en el cual el ‘Family boat’ fue golpeado desde arriba”.

Las imágenes a blanco y negro muestran cómo una especie de bola de fuego cae desde lo alto y golpea la embarcación, provocando un destello de luz y, posteriormente, un incendio.

De momento no existe una confirmación oficial de que la activista sueca Greta Thunberg, que hace parte de la tripulación de la flotilla, se encontrara o no en la embarcación en el momento del suceso.

MÁS INFORMACIÓN: El nuevo plan de Trump para forzar a Hamás a liberar a todos los rehenes: “Es mi última advertencia”

Los tripulantes de la Flotilla Sumud que arrancará mañana miércoles hacia la Franja de Gaza confirmaron que una de sus veinte embarcaciones fue atacada esta noche del martes por “un dron sionista”, informó la página de Facebook oficial de Flotilla magrebí.

Esta información fue confirmada por varias personalidades participantes en esta iniciativa mundial que ambiciona alcanzar los territorios palestinos para romper simbólicamente el bloqueo sobre Gaza.

Tras las circulación de estas informaciones, la página de Facebook oficial de Flottia magrebí difundió vídeo de una protesta de cientos de tunecinos ante el puerto de Sidi Bou Said para solidarizarse con la Flottia.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC