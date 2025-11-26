Un soldado en los alrededores del Palacio de Gobierno en Bisáu, 1 de febrero de 2022. Foto: AFP - AFPTV TEAMS
Un soldado en los alrededores del Palacio de Gobierno en Bisáu, 1 de febrero de 2022. Foto: AFP - AFPTV TEAMS
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Golpe de Estado: Militares toman el "control total" de Guinea-Bisáu y "suspenden" el proceso electoral
anunciaron este miércoles que tomaron el “control total del país”, “suspendieron el proceso electoral” y cerraron las fronteras , de las que aún no se conocen los resultados.

Los militares leyeron un comunicado en la sede del Estado Mayor del Ejército, situado en Bisáu, la capital de este empobrecido país del .

Francisco Sanz
Poco antes se escucharon disparos cerca del palacio presidencial y hombres con traje militar tomaron el control de la principal arteria que conduce al recinto.

ha sufrido cuatro golpes de Estado desde su independencia de Portugal en 1974, además de una serie de intentos de golpe.

Cerca de un millón de electores fueron llamados a las urnas el domingo, en unos comicios celebrados sin la presencia del principal partido de la oposición y su candidato.

Los resultados provisionales oficiales se esperaban para el jueves.

