Manifestantes durante una manifestación frente a la sede de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP) en Lisboa, Portugal, el 27 de noviembre de 2025. La CPLP se reunirá hoy con su Comité Consultivo Permanente (CCP) para debatir los últimos acontecimientos en Guinea-Bisáu. Foto: EFE/EPA/MANUEL DE ALMEIDA
/ MANUEL DE ALMEIDA
Agencia EFE
Agencia EFE

Guinea-Bisáu: los militares golpistas en anuncian la prohibición de protestas y huelgas
La junta militar que controla tras el golpe de Estado del miércoles anunció este jueves la prohibición de manifestaciones, huelgas y cualquier acción “que perturbe la paz y la estabilidad del país”.

En un comunicado difundido por la televisión pública, el autodenominado Alto Comando Militar para el Restablecimiento de la Seguridad Nacional y el Orden Público -como se hace llamar la junta en el poder- ordenó la apertura y reanudación del funcionamiento normal de las escuelas y centros de formación públicos y privados, así como de los mercados, centros comerciales y todas las instituciones privadas.

Francisco Sanz

Golpe de Estado: Militares toman el "control total" de Guinea-Bisáu y "suspenden" el proceso electoral


No obstante, precisó que las instituciones públicas, “especialmente los ministerios”, deberán esperar a la “pronta creación del Gobierno de transición”.

Asimismo, anunció que el toque de queda nocturno entre las 19.00 y las 06.00 hora local (misma GMT), decretado por los militares tras asumir el poder, quedará anulado a partir del viernes, en una medida destinada a restablecer la circulación normal y reducir la tensión en la capital, Bisáu, donde se han desplegado refuerzos militares en puntos estratégicos.

El comunicado añadió que el presidente saliente, Umaro Sissoco Embaló, el jefe del Estado Mayor, general Biaguê Na N’tam, y el teniente general Mamadu Turé -detenidos desde el miércoles- se encuentran en buen estado, aunque continúan bajo custodia del grupo militar.

Previamente, la junta militar había nombrado al general Horta N’ta, hasta ahora jefe del Estado Mayor bajo Embaló, como nuevo líder de transición, en una ceremonia en el cuartel general del Ejército en Bisáu donde aseguró que los militares intervinieron para “salvaguardar la democracia y la estabilidad política”.

El golpe de Estado se produjo el miércoles, en vísperas de la publicación de los resultados de las elecciones generales del domingo, cuando un grupo de militares tomó el control del país, anunció la paralización “inmediata” del proceso electoral y ordenó el cierre de las fronteras “hasta nueva orden”.

Los golpistas comunicaron también la destitución “inmediata” de Embaló, quien afirmó haber sido detenido y derrocado, y decretaron el cierre de las instituciones del Estado.

Guinea-Bisáu es uno de los países más inestables de África, ya que, desde su independencia de Portugal en 1974, ha sufrido cuatro golpes de Estado exitosos (1980, 1998/99, 2003 y 2012).

