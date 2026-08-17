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El presidente reelecto de Zambia, Hakainde Hichilema, saluda a sus seguidores a su llegada a un mitin de campaña electoral en Lusaka, el 11 de agosto de 2026. (GIANLUIGI GUERCIA / AFP)
El presidente reelecto de Zambia, Hakainde Hichilema, saluda a sus seguidores a su llegada a un mitin de campaña electoral en Lusaka, el 11 de agosto de 2026. (GIANLUIGI GUERCIA / AFP)
/ GIANLUIGI GUERCIA
Por Agencia AFP

El presidente de Zambia, Hakainde Hichilema, ganó la reelección con alrededor del 60% de los votos emitidos en los comicios de la semana pasada, anunció este martes la comisión electoral, tras una contienda que, según los críticos, fue estrictamente controlada por su gobierno.

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