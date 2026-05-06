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Una lancha ambulancia se coloca en la puerta del piloto en el lado de estribor del crucero MV Hondius, mientras este se encuentra estacionado frente al puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, el 5 de mayo de 2026. (AFP)
Una lancha ambulancia se coloca en la puerta del piloto en el lado de estribor del crucero MV Hondius, mientras este se encuentra estacionado frente al puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, el 5 de mayo de 2026. (AFP)
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Por Agencia EFE

El crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, partió este miércoles de Cabo Verde con rumbo a la isla atlántica española de Tenerife, confirmó el Gobierno del país africano.

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