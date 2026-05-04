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Esta fotografía sin fecha, proporcionada por Oceanwide Expeditions, muestra al m/v Hondius, un buque de pasajeros de clase polar 6, en alta mar. (Oceanwide Expeditions vía AP).
Esta fotografía sin fecha, proporcionada por Oceanwide Expeditions, muestra al m/v Hondius, un buque de pasajeros de clase polar 6, en alta mar. (Oceanwide Expeditions vía AP).
Por Agencia EFE

Los seis afectados por un posible brote de hantavirus en un crucero que partió de Argentina y está frente a Cabo Verde, de los que tres han muerto, incluyen a una pareja neerlandesa -fallecida- y un ciudadano británico -en cuidados intensivos en Johannesburgo-, confirmaron este lunes las autoridades de Sudáfrica, país donde se encuentra también uno de los cadáveres.

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