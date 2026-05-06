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El crucero MV Hondius anclado frente al puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, el 5 de mayo de 2026. (Foto: AFP).
El crucero MV Hondius anclado frente al puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, el 5 de mayo de 2026. (Foto: AFP).
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Por Agencia AFP

La cepa Andes de hantavirus fue detectada en uno de los pasajeros del crucero evacuado a Sudáfrica, la cual puede ser transmisible entre humanos, declaró el miércoles el ministro sudafricano de Salud ante una comisión parlamentaria.

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