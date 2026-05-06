La cepa Andes de hantavirus fue detectada en uno de los pasajeros del crucero evacuado a Sudáfrica, la cual puede ser transmisible entre humanos, declaró el miércoles el ministro sudafricano de Salud ante una comisión parlamentaria.

Tres personas del crucero murieron, una de ellas en Johannesburgo después de ser trasladada en un vuelo comercial desde la isla atlántica de Santa Elena.

Otro pasajero, de nacionalidad británica, fue evacuado por separado y se encuentra en un hospital de Johannesburgo.

“Las pruebas preliminares muestran que, efectivamente, se trata de la cepa Andes”, declaró el ministro de Salud de Sudáfrica, Aaron Motsoaledi.

“Y resulta ser la única cepa de las 38 conocidas, que puede transmitirse de una persona a otra”, añadió.

“Pero como dijimos, y queremos repetirlo, este tipo de transmisión es muy rara y solo ocurre debido a un contacto muy estrecho entre personas”.

La OMS indicó que hay dos casos confirmados y cinco sospechosos del virus.

Las autoridades sudafricanas están rastreando a casi 90 personas que iban en el vuelo que transportó a una mujer neerlandesa de 69 años que murió en Johannesburgo después de que su esposo, de 70 años, muriera a causa del virus en el barco.

Ella había abandonado el barco en Santa Elena, una remota isla del Atlántico Sur, con “síntomas gastrointestinales” el 24 de abril.

Esta pasajera murió en el servicio de urgencias de un hospital de Johannesburgo el 26 de abril, después de que su estado se deteriorara durante el vuelo, dijo la Organización Mundial de la Salud.

“Necesitamos saber quiénes fueron las personas que estuvieron en contacto con esta señora”, dijo Motsoaledi.

Además de los pasajeros del avión, las autoridades estaban rastreando a personas en el aeropuerto al que llegó y en el hospital donde fue ingresada, dijo.

La aerolínea Airlink, con sede en Sudáfrica, que operó el vuelo en el que viajaba la mujer, dijo el martes a la AFP que 82 pasajeros y seis tripulantes iban a bordo del vuelo del 25 de abril.