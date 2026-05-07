Resumen

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Vista general del crucero MV Hondius, mientras se encuentra fondeado frente al puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, el 6 de mayo de 2026. (Foto: AFP).
Vista general del crucero MV Hondius, mientras se encuentra fondeado frente al puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, el 6 de mayo de 2026. (Foto: AFP).
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Una treintena de pasajeros que viajaba a bordo del crucero HM Hondius desembarcaron en la isla de Santa Elena el pasado 24 abril, días después de producirse la primera muerte a bordo por el primer brote de hantavirus, y están siendo rastreados para detectar si pudieron producirse contagios adicionales.

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