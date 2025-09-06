Hipopótamo vuelca embarcación en Costa de Marfil y hay 11 personas desaparecidas

Escucha la noticia
Al menos once personas han desaparecido en un río de Costa de Marfil en un naufragio causado por un hipopótamo, informó este sábado la ministra marfileña de Cohesión Nacional, Solidaridad y Lucha contra la Pobreza, Myss Belmonde Dogo.
El incidente ocurrió en la madrugada de este viernes en el río Sassandra, en la ciudad de Buyo (suroeste), precisó la ministra en su página de la red social Facebook.
“Con profundo pesar nos enteramos de la desaparición de once personas, entre ellas mujeres, niñas y un bebé, tras el naufragio de una embarcación causado por un hipopótamo”, explicó.
De los catorce ocupantes de la embarcación, tres sobrevivieron, mientras continúa la búsqueda de los desaparecidos.
“Consternado por esta tragedia, que nos ha afectado profundamente a todos, el Gobierno de Costa de Marfil comparte el dolor de los padres y seres queridos de las personas desaparecidas y expresa su solidaridad con los sobrevivientes”, agregó Dogo.
Esta tragedia no es un caso aislado en los ríos de este país de África occidental
El pasado abril, una canoa que transportaba a un grupo de personas volcó en una laguna en el departamento de Dabou, a unos 50 kilómetros de Abiyán, la capital económica de Costa de Marfil, lo que provocó al menos doce muertos.
