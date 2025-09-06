En los años 80, Pablo Escobar compró cuatro hipopótamos de un zoológico en California y los llevó a su rancho en Colombia. (Foto por RAÚL ARBOLEDA / AFP / REFERENCIAL)
En los años 80, Pablo Escobar compró cuatro hipopótamos de un zoológico en California y los llevó a su rancho en Colombia. (Foto por RAÚL ARBOLEDA / AFP / REFERENCIAL)
/ RAUL ARBOLEDA
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Hipopótamo vuelca embarcación en Costa de Marfil y hay 11 personas desaparecidas
Resumen de la noticia por IA
Hipopótamo vuelca embarcación en Costa de Marfil y hay 11 personas desaparecidas

Hipopótamo vuelca embarcación en Costa de Marfil y hay 11 personas desaparecidas

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Al menos once personas han desaparecido en un río de en un naufragio causado por un hipopótamo, informó este sábado la ministra marfileña de Cohesión Nacional, Solidaridad y Lucha contra la Pobreza, Myss Belmonde Dogo.

El incidente ocurrió en la madrugada de este viernes en el río Sassandra, en la ciudad de Buyo (suroeste), precisó la ministra en su página de la red social Facebook.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Italia: Al menos cinco cuerpos hallados tras el naufragio del yate de lujo en Sicilia

“Con profundo pesar nos enteramos de la desaparición de once personas, entre ellas mujeres, niñas y un bebé, tras el naufragio de una embarcación causado por un hipopótamo”, explicó.

De los catorce ocupantes de la embarcación, tres sobrevivieron, mientras continúa la búsqueda de los desaparecidos.

“Consternado por esta tragedia, que nos ha afectado profundamente a todos, el Gobierno de Costa de Marfil comparte el dolor de los padres y seres queridos de las personas desaparecidas y expresa su solidaridad con los sobrevivientes”, agregó Dogo.

Tres hipopótamos del narcotraficante Pablo Escobar, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/Edgar Domínguez | Referencial
Tres hipopótamos del narcotraficante Pablo Escobar, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/Edgar Domínguez | Referencial

Esta tragedia no es un caso aislado en los ríos de este país de África occidental

El pasado abril, una canoa que transportaba a un grupo de personas volcó en una laguna en el departamento de Dabou, a unos 50 kilómetros de Abiyán, la capital económica de Costa de Marfil, lo que provocó al menos doce muertos.

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC