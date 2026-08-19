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Resumen

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José Alberto Suárez, presidente y gerente general de tres cadenas locales de Telemundo en Florida (EE.UU.). Foto: José Alberto Suárez/Instagram
José Alberto Suárez, presidente y gerente general de tres cadenas locales de Telemundo en Florida (EE.UU.). Foto: José Alberto Suárez/Instagram
Por Agencia EFE

José Alberto Suárez, presidente y gerente general de tres cadenas locales de Telemundo en Florida (EE.UU.), murió este miércoles al estrellarse el helicóptero en el que viajaba en el norte de Kenia, un accidente que dejó siete muertos, entre ellos el director del Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador, Michele Sensi-Contugi, y su esposa.

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