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Una agente de policía de Kenia pasa cerca de la entrada de un edificio en la Academia de Niñas Utumishi, donde tuvo lugar un incendio mortal, el 28 de mayo de 2026. (SIMON MAINA / AFP).
Una agente de policía de Kenia pasa cerca de la entrada de un edificio en la Academia de Niñas Utumishi, donde tuvo lugar un incendio mortal, el 28 de mayo de 2026. (SIMON MAINA / AFP).
/ SIMON MAINA
Por Agencia EFE

Al menos 16 estudiantes murieron este jueves en Kenia en el incendio del internado de la Academia Femenina Utumishi en Gilgil, en el condado de Nakuru (centro-oeste), confirmó el Gobierno keniano.

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