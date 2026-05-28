Al menos 16 estudiantes murieron este jueves en Kenia en el incendio del internado de la Academia Femenina Utumishi en Gilgil, en el condado de Nakuru (centro-oeste), confirmó el Gobierno keniano.

Otras 79 estudiantes fueron hospitalizadas tras el incidente, que ocurrió a las 00:45 hora local (23:45 GMT) y cuyas causas aún se desconocen, declaró a la prensa el ministro de Educación, Julius Ogamba, desde el lugar de los hechos.

“Actualmente, siete alumnas permanecen ingresadas y una ya ha sido recogida por sus padres”, añadió.

En el internado se han desplegado efectivos del servicio de bomberos, las Fuerzas de Defensa de Kenia (KDF) y la Cruz Roja, entre otros servicios de emergencia.

Estudiantes y padres se reúnen en la Academia Femenina Utumishi tras un incendio mortal en Nakuru, a 120 kilómetros al noroeste de Nairobi, Kenia, el 28 de mayo de 2026. Foto: EFE/EPA/STRINGER / STRINGER

El centro de educación secundaria, en el que se alojaban 815 estudiantes -de las que siete se encontraban durmiendo fuera de allí- se encuentra a unos 120 kilómetros de Nairobi.

Ogamba también informó del cierre del centro para continuar con las investigaciones sobre las causas del incendio, para lo que también se han trasladado al lugar de los hechos el ministro del Interior, Kipchumba Murkomen, y el jefe de la Dirección de Investigaciones Criminales (DCI) de la Policía, Mohamed Amin.

Reacciones de la oposición

El presidente de Kenia, William Ruto, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas, pero sin mencionar una cifra de fallecidos.

Estudiantes y padres se reúnen en la Academia Femenina Utumishi tras un incendio mortal en Nakuru, a 120 kilómetros al noroeste de Nairobi, Kenia, el 28 de mayo de 2026. Foto: EFE/EPA/STRINGER / STRINGER

“No hay palabras que puedan aliviar el dolor de perder vidas jóvenes llenas de promesas, esperanza y sueños para el futuro. Como nación, nos unimos al duelo de los padres, tutores, maestros y compañeros estudiantes que están sufriendo esta tragedia inimaginable”, publicó Ruto en su cuenta de la red social X.

El incendio ha suscitado reacciones entre importantes figuras de la oposición, como el ex vicepresidente Rigathi Gachagua, quien pidió rendición de cuentas por un “lamentable suceso que jamás debería haber ocurrido en la actual Kenia”.

El líder del partido Wiper y también ex vicepresidente del país, Kalonzo Musyoka, pidió a las autoridades que tomen medidas frente a los incendios en las escuelas kenianas, de forma que “ninguna otra familia tenga que soportar este dolor”.

Los servicios de la Cruz Roja dan apoyo psicosocial a estudiantes afectados, que cifró en 132, así como a los familiares.

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Videos publicados en redes sociales muestran un gran incendio por la noche en uno de los edificios del internado, que fue extinguido sobre las 03:00 horas (01:00 GMT), según el Ministerio del Interior.

En otras imágenes se puede apreciar que la Policía ha limitado el acceso al recinto mientras los servicios de emergencia realizan tareas de búsqueda y rescate, así como a una multitud de personas congregadas en los alrededores.

Esta tragedia evoca recuerdos de otros incendios en escuelas de Kenia, como el del internado masculino de la Academia Hillside Endarasha de Kieni, en el condado de Nyeri (centro), ocurrido en septiembre de 2024 y que se cobró la vida de 21 niños de entre 9 y 13 años.

También pesa en la memoria colectiva keniana el desastre de 2001 en el internado de la escuela de secundaria de Kyanguli en el condado de Machakos, fronterizo con Nairobi, que dejó 67 muertos de entre 15 y 19 años.