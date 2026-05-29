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Estudiantes y padres se reúnen en la Academia Femenina Utumishi tras un incendio mortal en Nakuru, a 120 kilómetros al noroeste de Nairobi, Kenia, el 28 de mayo de 2026. Foto: EFE/EPA/STRINGER
Estudiantes y padres se reúnen en la Academia Femenina Utumishi tras un incendio mortal en Nakuru, a 120 kilómetros al noroeste de Nairobi, Kenia, el 28 de mayo de 2026. Foto: EFE/EPA/STRINGER
/ STRINGER
Por Agencia EFE

Las autoridades de Kenia detuvieron a ocho estudiantes por su relación con “la planificación y ejecución” del incendio ocurrido el jueves en el internado de la Academia Femenina Utumishi en Gilgil, en el condado de Nakuru (centro-oeste), que acabó con la vida de 16 niñas, informó este viernes la Policía.

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