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Resumen

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Personal sanitario se prepara para trasladar el cuerpo de una víctima de ébola para darle sepultura segura en el hospital Sofepadi de Bunia, provincia de Ituri, República Democrática del Congo, el 23 de mayo de 2026. (EFE/EPA/STRINGER)
Personal sanitario se prepara para trasladar el cuerpo de una víctima de ébola para darle sepultura segura en el hospital Sofepadi de Bunia, provincia de Ituri, República Democrática del Congo, el 23 de mayo de 2026. (EFE/EPA/STRINGER)
/ STRINGER
Por Agencia EFE

La actual epidemia de ébola en el este de la República Democrática del Congo (RDC) se ha convertido en la segunda con más casos confirmados de la historia, tras registrarse 3.532 infecciones desde su declaración el pasado 15 de mayo, de los que 1.556 han fallecido, informó este viernes el Gobierno congoleño.

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