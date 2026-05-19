El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertó este martes de “la amplitud y la rapidez” de la epidemia de ébola que azota la República Democrática del Congo (RDC), donde habría causado 131 decesos y hay 513 casos sospechosos.

El ébola provoca una fiebre hemorrágica extremadamente contagiosa y ha causado más de 15.000 muertos en África en el último medio siglo.

La OMS declaró el domingo una alerta sanitaria internacional para hacer frente a la epidemia desatada en la RDC, un extenso país del centro de África de más de 100 millones de habitantes. El martes, reunirá a su comité de emergencias para evaluar la situación.

Rachel Rukwati se equipa con EPI para entrar en una zona de tratamiento de alto riesgo del ébola en un centro de salud de Beni, Kivu del Norte, República Democrática del Congo, 4 de mayo de 2019. (EFE/EPA/HUGH KINSELLA CUNNINGHAM).

Por su parte, la agencia sanitaria de la Unión Africana (Africa CDC) también declaró una “emergencia de salud pública” continental.

De momento, se han analizado pocas muestras en laboratorio y los balances se apoyan principalmente en casos sospechosos.

“Hemos contabilizado aproximadamente 131 casos de decesos” en total en este brote y “tenemos unos 513 casos sospechosos”, declaró el ministro de Salud congoleño, Samuel Roger Kamba, a la televisión nacional.

“Todos los decesos de los que informamos son los que hemos detectado en la comunidad, sin decir necesariamente que estén vinculados al ébola”, precisó.

El anterior balance del ministro de Salud congoleño daba cuenta de 91 decesos y 350 casos sospechosos.

El director general de la OMS se declaró “profundamente preocupado por la amplitud y la rapidez” de la epidemia.

“No creo que esta epidemia vaya a terminar en dos meses”, advirtió asimismo Anne Ancia, representante de la OMS en la RDC, quien recordó que una epidemia anterior duró dos años.

“La amplitud de la epidemia dependerá de la rapidez de nuestra respuesta”, agregó, y dijo que se han enviado a la zona toneladas de material, incluyendo tests y equipos de protección individual.

No hay vacuna ni tratamiento específico para la cepa responsable del actual brote, llamada Bundibugyo.

Este martes, la OMS dijo que está comprobando si alguna vacuna candidata o algún tratamiento se podría usar contra esta variante.

Un trabajador sanitario toma la temperatura de un visitante con un termómetro infrarrojo antes de entrar en el Hospital Kyeshero, como parte de las medidas de prevención del ébola en Goma, el 18 de mayo de 2026. (Foto de Jospin Mwisha / AFP). / JOSPIN MWISHA

Para intentar atajar la propagación, las autoridades están intentando detectar rápidamente los casos, para limitar los contactos, y también están llamando a la población a cumplir con las medidas de contención.

El presidente congoleño, Felix Tshisekedi, pidió a la población que mantenga “la calma” y dijo que se pondrán en marcha “todas las medidas necesarias para reforzar la respuesta”.

“Enfermedad mística”

El epicentro de la epidemia se encuentra en Ituri, una provincia del noreste de RDC, fronteriza con Uganda y Sudán del Sur.

En esta región, rica en oro, se producen intensos movimientos de población a causa de la actividad minera.

El virus ya se ha propagado más allá de Ituri y de las fronteras de RDC.

Una trabajadora sanitaria se coloca su equipo de protección personal (EPP) antes de entrar en un centro de tratamiento del ébola en Beni el 12 de agosto del 2018. (John WESSELS / AFP / Archivo). / JOHN WESSELS

Sin embargo, Kamba explicó que mucha gente de la comunidad pensaba “que era una enfermedad mística” y por ello “los enfermos no fueron llevados al hospital”, lo cual contribuyó a que los contagios repuntaran.

Según el ministro, se han notificado casos sospechosos en Butembo, en la provincia de Kivu Norte, a unos 200 km del foco de la epidemia.

También se reportó un caso en Goma, una gran ciudad del este de la RDC, capital de Kivu Norte, en manos del grupo armado antigubernamental M23.

El gobernador militar de esa provincia dijo el lunes que la población de Kivu Norte está “extremadamente expuesta al riesgo de esa enfermedad mortal” por el “intenso tráfico entre las zonas afectadas” y la región.

También se ha reportado un caso y un deceso en Uganda, según el gobierno.

Se trata de personas que habían viajado desde RDC, sin que se haya señalado ningún foco epidémico local.

Por su parte, la Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) activó su máximo nivel de respuesta frente a la epidemia.

“Intensificamos nuestras actividades, sobre todo activando nuestros mecanismos regionales y mundiales de despliegue de emergencia”, dijo a la prensa, en Ginebra, Anne Archer, jefa del departamento de cuidados clínicos y salud pública en situaciones de emergencia de la FICR.

Estados Unidos anunció el lunes la puesta en marcha de controles sanitarios para los viajeros que lleguen, por avión, desde países afectados por la epidemia y también que restringirá temporalmente la concesión de visados para los extranjeros que hayan viajado a esas zonas.

Alemania indicó que “acogerá y cuidará” a un paciente estadounidense que se contagió de ébola en la República Democrática del Congo.