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Un empleado con bata protectora se prepara para tomar la temperatura de un visitante como medida preventiva contra el ébola en el Instituto Nacional de Investigación Biomédica (NIRB) en Goma, Kivu del Norte, República Democrática del Congo, el 19 de mayo de 2026. Foto: EFE/EPA/MARIE JEANNE MUNYERENKANA
Un empleado con bata protectora se prepara para tomar la temperatura de un visitante como medida preventiva contra el ébola en el Instituto Nacional de Investigación Biomédica (NIRB) en Goma, Kivu del Norte, República Democrática del Congo, el 19 de mayo de 2026. Foto: EFE/EPA/MARIE JEANNE MUNYERENKANA
Por Agencia AFP

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertó este martes de “la amplitud y la rapidez” de la epidemia de ébola que azota la República Democrática del Congo (RDC), donde habría causado 131 decesos y hay 513 casos sospechosos.

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